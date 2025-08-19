ماذا يوجد على السطح؟.. تفاصيل حريق مستشفى الطلبة بأسيوط -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

حصل موقع "مصراوي" على الصور الأولى من موقع حريق محدود اندلع، اليوم الثلاثاء، في تشوينات أعلى سطح مستشفى الطلبة بجامعة أسيوط، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وفي التفاصيل تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق أعلى سطح مستشفى الطلبة بجامعة أسيوط.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب في كمية من المخلفات، وتمت السيطرة عليه بالكامل دون امتداده أو حدوث إصابات.

كشف مصدر مسؤول بمستشفى الطلبة بجامعة أسيوط، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الحريق الذي اندلع اليوم أعلى سطح المستشفى كان محدودًا، ونشب في تشوينات تحتوي على عدد من المكاتب وبعض قطع الأثاث.

وأكد المصدر أن فرق الحماية المدنية تعاملت مع الحريق بسرعة وكفاءة، وتمت السيطرة عليه بالكامل دون وقوع أي خسائر بشرية أو تأثير على سير العمل داخل المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.