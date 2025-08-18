إصابة طفل بحروق خطيرة في انفجار أسطوانة أكسجين بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصيب طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، اليوم الاثنين، بحروق خطيرة إثر انفجار أسطوانة أكسجين، مما أدى إلى اندلاع حريق في مقطورة سيارة نقل أمام ورشة لحام بمركز التل الكبير في الإسماعيلية.

كانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، فيما تبين لاحقًا وجود مصاب نقله الأهالي إلى المستشفى، بعد أن أفادت مصادر أولية بعدم وجود إصابات.

وتبين أن المصاب هو الطفل محمد طارق عبدالحليم، 12 عامًا، وأصيب بحروق من الدرجة الثالثة في الوجه والذراع الأيسر بنسبة 36%، وجرى نقله إلى مستشفى حميات التل لتلقي الرعاية اللازمة.

حُرّر محضر بالواقعة، وتواصل الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.