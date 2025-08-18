بالصور.. الشفافية ومكافحة الفساد في ندوة للرقابة الإدارية بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

نظم مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية تحت عنوان "نشر قيم العدالة والنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد"، بمكتبة مصر العامة بدمنهور، بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

وأكدت عازر، أهمية الندوة و الفعاليات التي تنظمها هيئة الرقابة الإدارية لإرساء قواعد الإدارة الناجحة والشفافية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة لترسيخ مبادئ الانضباط الإداري كركيزة أساسية لبناء جهاز إداري قوي وفعال. وأعربت عن تقديرها لهيئة الرقابة الإدارية باعتبارها الحارس الأمين على ضمير الجهاز الإداري والداعم الأول لمسيرة الإصلاح.

ألقى اللواء إيهاب سمير محاضرة تضمنت التعريف بمفهوم الفساد وأنواعه وآثاره السلبية على المجتمع، واستعرض التشريعات الهامة منذ إنشاء الهيئة عام 1964، مرورًا بقوانين الكسب غير المشروع وغسل الأموال، بالإضافة إلى أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023 – 2030) ودور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وتخللت الفعاليات عروض تسجيلية تناولت جهود الهيئة في الوقاية من الفساد ومكافحته، بجانب فيديو توضيحي لعدد من القضايا التي جرى ضبطها بالتنسيق مع النيابة العامة. كما قدم اللواء د.م عمرو فهمي محاضرة حول "البنية المعلوماتية ودورها في مكافحة الفساد"، مؤكدًا أن بناء نظام معلوماتي متكامل يعد أداة رئيسية لتحقيق الشفافية والحوكمة الرشيدة.

واختتمت المحافظ بالتأكيد على أن مواجهة الفساد مسؤولية مجتمعية مشتركة تبدأ من نشر الوعي وتعزيز ثقافة النزاهة بين الأفراد، مشددة على أن أجهزة المحافظة ستظل داعمًا رئيسيًا لكل الجهود الوطنية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وبناء جهاز إداري كفء يواكب الجمهورية الجديدة.