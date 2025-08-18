"يوم في حب مصر" .. حملة لتنظيف تجمعات الحنطور بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

نظمت مكتبة مصر العامة بالأقصر ومكتبة مصر بفرع مدينة طيبة الجديدة فعاليات يوم في حب مصر تحت شعار "الأقصر مدينتي جميلة"، وذلك ضمن الخطة الصيفية 2025 ، والتي تهدف إلى غرس روح الولاء والانتماء للوطن، لدى الطلائع والشباب ، والمساهمة في دعم جهود النظافة والبيئة خاصة بمناطق مواقف الحناطير، وذلك بالتعاون مع مدينة الأقصر.

وشارك في المعسكر نحو 150 طليعًا ومشرفًا من فرق الكشافة والجوالة والأشبال والزهرات والمرشدات، إلى جانب فرق المسرح والاستعراض والفنون الشعبية والفلكلورية بمكتبة مصر العامة بالأقصر، حيث استهدفت الحملة تنظيف تجمعات عربات الحنطور بمنطقة سوق مرحبا ومسجد أحمد النجم.

وشهدت الفعاليات مشاركة اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة، وحاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر.

وتفقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، أعمال الحمل وأكد على ضرورة الحفاظ على النظافة اليومية بمجمع بارك الحنطور، ومنع سير أي عربة دون الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع سقوط الروث، وتشمل: الحفاضة، الفرشة، الجاروف والجردل، مؤكداً أنه في حال المخالفة سيتم مصادرة العربة.

كما تفقد محافظ الأقصر المكتبة المتنقلة بساحة سيدي أبو الحجاج، مشيدًا بدورها في نشر الثقافة وتنمية مهارات الأطفال وصقل معارفهم من خلال الأنشطة والبرامج المتنوعة.