بالصور- محافظ بني سويف يفتتح موسم جني القطن من حقول إهناسيا

بني سويف- حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، موسم جني محصول القطن، داخل أحد الحقول بمركز إهناسيا، في حضور الدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة، و الدكتور مصطفى عمارة وكيل معهد بحوث القطن والمتحدث الإعلامي للمعهد.

جاء ذلك خلال تفقده أحد الحقول التابعة للأهالي بزمام قرية النويرة،حيث تقدم المحافظ بالتهنئة للمزارعين ببدء موسم جني المحصول واصفاً إياه "موسم الخير"، متمنيا أن يكون فاتحة خير وبركة وازدهار على مزارعي مصر، منوهاً أن الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها المعنية لا تدخر جهداً فى الاهتمام بالمزارعين، خاصة مع توجه الحكومة نحو التوسع في صناعة الغزل والنسيج والتصدير لاستعادة عرش القطن المصري.

من جانبه أوضح الدكتور مصطفى عمارة وكيل معهد القطن، أن المساحة المنزرعة بالقطن بالمحافظة هذا العام تمثل 32% من إجمالي المساحات المنزرعة بمحافظات الصعيد، إّذ تعد بني سويف ثاني محافظة بعد الفيوم من حيث المساحة المزروعة والتي تستخدم المحصول صنف جيزة 95، والذي يتميز بزيادة الطلب عليه محليا وخارجيا، والقدرة على تحمل تغيرات المناخ والتكيف معها والإنتاجية الجيدة و الاحتفاظ بالنقاوة الوراثية، واستخراج غزول سميكة ومتوسطة تستخدم في إنتاج وتصنيع ملابس ومنتجات شعبية، وكاجوال تتناسب مع احتياجات وأذواق السوق المحلي.

و أشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقطن هذا العام 7042 فداناً على مستوى مراكز المحافظة، بإنتاجية تقدر بحوالي 10 قنطار للفدان، وذلك بعد تقييمه بالطرق العلمية، منوها أنه سيجري خلال أسبوعين تحديد أسعار الضمان، والتي تتوقف على أسعار البورصة العالمية، حيث يتم تسويق المحصول في مراكز وحلقات تجميع ومن خلال مزاد، لضمان حصول المزارعين على العائد المناسب وتقليل الوسطاء، وفق حزمة من الضوابط الفنية والإدارية.