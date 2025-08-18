إعلان

بالصور- مركز إقليمي لتنمية القدرات واختبار المتقدمين للوظائف بالوادي الجديد

12:00 م الإثنين 18 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الزملوط يتفقد مشروع مركز تدريب اقليميو واختبارات الوظئف بالخارجة (4)
  • عرض 5 صورة
    الزملوط يتفقد مشروع مركز تدريب اقليميو واختبارات الوظئف بالخارجة (5)
  • عرض 5 صورة
    الزملوط يتفقد مشروع مركز تدريب اقليميو واختبارات الوظئف بالخارجة (3)
  • عرض 5 صورة
    الزملوط يتفقد مشروع مركز تدريب اقليميو واختبارات الوظئف بالخارجة (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن البدء في تنفيذ مشروع مركزي إقليمي لتنمية مهارات الموظفين ولعقد اختبارات القبول للمتقدمين للوظائف بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

أوضح الزملوط، خلال تفقده لمقر تنفيذ المشروع بمقر مديرية التنظيم والإدارة بمدينة الخارجة، أنه سيجري الانتهاء في أقرب وقت ممكن من أعمال المشروع ليكون مركزا إقليميا لتدريب واختبار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية و الوظائف الأخرى التي يجري الإعلان عنها عن طريق التعاقد؛ وذلك لخدمة عدد من محافظات الصعيد إلى جانب أبناء المحافظة، تخفيفًا عن العاملين، فضلًا عن الاستفادة من الأصول المتاحة بالمحافظة في تقديم خدمات نوعية لمواطنيها.

ووجّه محافظ الوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المبنى، ومخاطبة الجهاز لتوفير الأثاث وأجهزة الحاسب الآلي، استعدادًا للافتتاح بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركز إقليمي لتنمية القدرات اختبار المتقدمين الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

طقس الساعات المقبلة.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات بينها الأمطار
فيديو.. ليبي يطلق أسده على عامل مصري ويثير غضبا واسعا