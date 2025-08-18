الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن البدء في تنفيذ مشروع مركزي إقليمي لتنمية مهارات الموظفين ولعقد اختبارات القبول للمتقدمين للوظائف بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

أوضح الزملوط، خلال تفقده لمقر تنفيذ المشروع بمقر مديرية التنظيم والإدارة بمدينة الخارجة، أنه سيجري الانتهاء في أقرب وقت ممكن من أعمال المشروع ليكون مركزا إقليميا لتدريب واختبار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية و الوظائف الأخرى التي يجري الإعلان عنها عن طريق التعاقد؛ وذلك لخدمة عدد من محافظات الصعيد إلى جانب أبناء المحافظة، تخفيفًا عن العاملين، فضلًا عن الاستفادة من الأصول المتاحة بالمحافظة في تقديم خدمات نوعية لمواطنيها.

ووجّه محافظ الوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المبنى، ومخاطبة الجهاز لتوفير الأثاث وأجهزة الحاسب الآلي، استعدادًا للافتتاح بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي.