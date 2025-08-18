إعلان

بالصور- 14 مصابًا فى حادث مروع على الصحراوي الغربي بأسوان

09:59 ص الإثنين 18 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حادث مروع على الصحراوي الغربي (3)
  • عرض 8 صورة
    حادث مروع على الصحراوي الغربي (5)
  • عرض 8 صورة
    حادث مروع على الصحراوي الغربي (6)
  • عرض 8 صورة
    حادث مروع على الصحراوي الغربي (4)
  • عرض 8 صورة
    حادث مروع على الصحراوي الغربي (8)
  • عرض 8 صورة
    حادث مروع على الصحراوي الغربي (2)
  • عرض 8 صورة
    حادث مروع على الصحراوي الغربي (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان – إيهاب عمران:

أصيب اليوم الإثنين 14 شخصًا في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أسوان – القاهرة، أمام مدخل قرية بنبان.

تلقى اللواء عبدالله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دراو بالحادث، وأسفر التصادم عن إصابة 14 شخصًا تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث مروع الصحراوي الغربي أسوان سيارة ميكروباص سيارة ربع نقل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان