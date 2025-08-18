بالصور- 14 مصابًا فى حادث مروع على الصحراوي الغربي بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

أصيب اليوم الإثنين 14 شخصًا في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أسوان – القاهرة، أمام مدخل قرية بنبان.

تلقى اللواء عبدالله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دراو بالحادث، وأسفر التصادم عن إصابة 14 شخصًا تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.