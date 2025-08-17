إعلان

جولة مفاجئة لمحافظ سوهاج.. قرارات عاجلة لضبط مواقف المنشاة (صور)

06:33 م الأحد 17 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ سوهاج
  • عرض 8 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ سوهاج
  • عرض 8 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ سوهاج
  • عرض 8 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ سوهاج
  • عرض 8 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ سوهاج
  • عرض 8 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ سوهاج
  • عرض 8 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ سوهاج
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج - عمار عبدالواحد:

استجاب اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، لشكاوى عدد من أهالي مدينة المنشاة بشأن تجاوز بعض السائقين للتعريفة المقررة، حيث وجه خلال جولة ميدانية مفاجئة، اليوم الأحد، بضرورة التواجد اليومي لنواب رئيس المدينة بالمواقف لمتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة.

وشدد المحافظ على وضع ملصقات واضحة تتضمن أرقام الشكاوى للتعامل الفوري مع أي مخالفة، وذلك خلال تفقده لأسواق ومواقف وميدان الشهداء بالمدينة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد "سراج" أعمال تطوير الحديقة العامة بميدان الشهداء، ووجه بسرعة الانتهاء منها وتوسعتها، وإنشاء دورات مياه، ومقاعد حجرية، وتركيب الإنترلوك بالمنطقة الممتدة حتى مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، محددًا نهاية شهر سبتمبر المقبل موعدًا للانتهاء من كل الأعمال.

امتدت الجولة لتشمل أحد المخابز البلدية للاطمئنان على مطابقة رغيف الخبز للمواصفات والأوزان المقررة، بالإضافة إلى مركز شباب المدينة الذي أمر المحافظ بإزالة كافة التشوينات والمخلفات منه خلال أسبوع واحد.

وأكد المحافظ أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار حرصه على متابعة الخدمات والتواصل المباشر مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ سوهاج عبدالفتاح سراج مدينة المنشاة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سحب الرخصة بهذه الحالة.. ماذا نعرف عن نظام النقاط المرورية الجديد؟
إسرائيل تشتعل.. طوفان مظاهرات لإنهاء الحرب واشتباكات واعتقالات واسعة -صور