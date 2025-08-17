إعلان

6 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية الصحراوي

03:22 م الأحد 17 أغسطس 2025
    انقلاب ميكروباص (1)
الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهد طريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، في المسافة الواقعة بين كوبري المنايف وكوبري المستقبل، اتجاه الإسماعيلية، انقلاب ميكروباص، اليوم الأحد، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة.

انتقلت سيارات مرفق إسعاف الإسماعيلية إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتقوم الأجهزة المعنية حاليًا بمتابعة الموقف لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما لم يتم بعد الإعلان عن تفاصيل الإصابات أو هوية المصابين

انقلاب ميكروباص طريق الإسماعيلية الصحراوي كوبري المنايف كوبري المستقبل
