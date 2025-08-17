بالصور- حملة لرفع الكثبان الرملية من طريق شرم الشيخ الدولي

جنوب سيناء – رضا السيد:

شنت الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، اليوم الأحد، حملة لإزالة الكثبان الرملية من الطريق القديم الواصل بين شرم الشيخ والنفق، وتحديدًا في المناطق المجاورة لمدينة أبوزنيمة، وقرية غرندل، ومنطقة وادي تال.

وقال اللواء سامح متولي، رئيس المدينة، إنه جرى توفير المعدات اللازمة لإزالة الرمال التي تكونت على جانبي الطريق، وأحيانًا في منتصفه، نتيجة للرياح الشديدة التي تعرضت لها المحافظة، وذلك لضمان سلامة المواطنين وحركة السيارات القادمة والمغادرة من وإلى جنوب سيناء.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن هذه الإجراءات تجري بشكل دوري، خاصة مع تزايد سرعة الرياح التي تشهدها مدن خليج السويس والمناطق الجبلية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمواجهة الآثار السلبية للرياح على الطرق، والتي تتسبب في تراكم الرمال، مما يعيق حركة المرور، ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث، خاصة في المنحنيات الخطرة.

وأكد أن الطريق الدولي والساحلي الواقع في نطاق المدينة يعمل بشكل طبيعي، ويجري توفير كافة إمكانيات من مواد بترولية، والخدمات الخاصة بالسيارات.