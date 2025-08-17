إعلان

ضبط مدير محطة وقود باع 7 آلاف لتر بنزين في السوق السوداء بالبحيرة

01:05 م الأحد 17 أغسطس 2025

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين، اليوم الأحد، حملة مكبرة للرقابة على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات الغاز.

أسفرت الحملة عن ضبط مدير محطة وقود بمركز إيتاي البارود لتصرفها في 7755 لتر بنزين بالبيع في السوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية بشكل يومي بكافة المراكز والمدن، لمواجهة أية محاولات للإتجار غير المشروع وحماية حقوق المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

