بسبب الحرارة..إصابة شخصين بلدغات العقارب السامة في الفرافرة والخارجة



الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أصيب شخصان، منذ قليل، بلدغات العقارب السامة في مركزي الفرافرة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ليصل عدد المصابين بلدغات العقارب والثعابين القاتلة " الطريشة " 6 حالات بينهم أطفال خلال 24 ساعة فقط.

تلقت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، إخطارا يفيد بوصول شابين مصابين بلدغات العقارب السامة مستشفى الفرافرة المركزي والخارجة التخصصي.

المعاينة الأولية ببينت إصابة كلا من: "يوسف عرفة محمد عرفة"، 18 عامًا، بلدغة عقرب سام داخل مزرعة بقرية "أبو هريرة" بمركز الفرافرة، و"حماد سيد حماد"، 42 عامًا، بلدغة عقرب بحي "عين الشيخ" بمدينة الخارجة.

تم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي والخارجة التخصصي وتلقي المصل المضاد للعقرب ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.

جدير بالذكر أن محافظة الوادي الجديد تشهد خروج الزواحف السامة والقاتلة "عقارب – ثعبان الطريشة"، خلال فترة الصيف تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ نظرًا لطبيعة المحافظة الصحراوية.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، بداية الشهر الجاري، أن الوزارة وفرت كميات كبيرة من الأمصال لمحافظة الوادي الجديد بحيث أصبح هناك وفرة كبيرة في عددها داخل الوحدات الصحية القروية وجميع المستشفيات بالمراكز والمدن بحيث إن الأمصال تتوافر بشكل كبير جدا نظرا لطبيعة المحافظة الصحراوية وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية مما يعرض المواطنين لهجمات الزواحف السامة مثل العقارب والثعابين أو ثعبان " الطريشة".

واتخذت وزارة الصحة، حزمة إجراءات تزامنا مع الموجة الحارة خاصة في المحافظات النائية، تمثلت في تجهيز غرف للاحتباس الحراري مع توفير الأمصال المضادة لسم العقارب والثعابين في جميع المستشفيات والوحدات الصحية، ونشر فرق للتوعية بمخاطر التعرض للدغات العقارب والثعابين وطرق الوقاية منها.