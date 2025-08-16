نادي القناة يتصدر بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

اختتم الاتحاد المصري للتجديف فعاليات بطولة كأس مصر للتجديف لموسم 2024 – 2025، التي استضافتها مدينة الإسماعيلية يومي الجمعة والسبت 15 و16 أغسطس 2025، وسط أجواء رياضية مميزة وحضور جماهيري واسع.

وشارك في البطولة 6 أندية بواقع 346 لاعبًا ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، مما أضفى على المنافسات قوة وندية واضحة، حيث ظهر المستوى الفني المرتفع للمتسابقين وبرز العديد من العناصر الواعدة التي تمثل مستقبل اللعبة في مصر.

أسفرت نتائج البطولة عن فوز نادي القناة بالمركز الأول متصدرًا الترتيب العام بعد أن حصد لاعبو النادي 22 ميدالية ذهبية، متفوقين على باقي الأندية المشاركة. وجاء نادي المعادي في المركز الثاني برصيد 8 ميداليات ذهبية، بينما حل نادي طلائع الجيش ثالثًا بحصد لاعبيه 6 ميداليات ذهبية.

وجرت مراسم تتويج الفائزين بمشاركة الكابتن مصطفى العطار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف، والأستاذ إيهاب زارع عضو المجلس، إلى جانب حضور قيادات الاتحاد، حيث قاموا بتسليم الكؤوس والميداليات لأصحاب المراكز المتقدمة.

وحرص اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، والقبطان محمد سلامة، نائب الرئيس، على تهنئة جميع اللاعبين واللاعبات المشاركين، مؤكدين أن نجاح البطولة يعكس حجم الجهد المبذول من الأندية والمدربين والأجهزة الفنية، إلى جانب التزام اللاعبين، وهو ما ساهم في إخراج الحدث بصورة مشرفة تعكس قيمة ومكانة التجديف المصري.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن البطولة تمثل محطة رئيسية ضمن خطة إعداد عناصر المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة على المستوى القاري والدولي، مؤكداً أن مثل هذه البطولات تساهم في اكتشاف المواهب وصقل مهارات اللاعبين لضمان استمرار التفوق المصري في الرياضة.

وأكد نائب الرئيس أن إقامة البطولة في مدينة الإسماعيلية تأتي ضمن حرص الاتحاد على نشر اللعبة بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الأندية للمشاركة، مشيدًا بالتنظيم المميز الذي انعكس في نجاح البطولة.

بهذا، أسدل الستار على واحدة من أقوى بطولات التجديف في مصر، والتي جاءت لتعكس مدى تطور اللعبة وزيادة شعبيتها، وسط تطلع الاتحاد واللاعبين لتحقيق المزيد من الإنجازات على الساحة الدولية.





