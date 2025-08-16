طفرة رقمية بين مصر والأردن.. تعرف على فوائد كابل "كورال بريدج" البحري

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات المصري، والمهندس سامي السميرات، وزير الاقتصاد الرقمي الأردني، ومحافظ جنوب سيناء، إنزال كابل بحري جديد عالي السعة يسمى "كورال بريدج" في مدينة طابا المصرية.

ويُعد الكابل الأول من نوعه ليربط بين مصر والأردن مباشرةً منذ أكثر من 25 عامًا، وذلك في خطوة هامة لتعزيز البنية التحتية الرقمية في الشرق الأوسط.

حضر فعاليات الانزال عبر الفيديو كونفرنس المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس إياد أبو خرما، الرئيس التنفيذي المؤسس لمدينة العقبة الرقمية

أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات المصري، أن إنزال الكابل في طابا يأتي ضمن خطة لتوسيع شبكة الكابلات البحرية في سيناء، مما يتيح توفير مواقع أقرب للدول المجاورة. هذه الخطة تهدف إلى زيادة كفاءة وسرعة نقل البيانات الدولية وتعزيز الربط الإقليمي.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن "كورال بريدج" أول كابل بحري يتم إنزاله في نقطة إنزال طابا، وهي جزء من البنية التحتية الرقمية الجديدة التي أنشأتها الشركة المصرية للاتصالات في شبه جزيرة سيناء.

وقال المهندس سامي السميرات، وزير الاقتصاد الرقمي الأردني، إن هذا المشروع هو ثمرة للتعاون بين البلدين، ويعكس التفاهم القائم بين قيادتهما السياسية.

وأكد أن الكابل يمثل منفذًا رقميًا مهمًا للأردن، وأن العمل مستمر لزيادة هذه المنافذ لجعل مصر والأردن مركزًا إقليميًا وعالميًا لنقل البيانات.

وأعرب اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عن سعادته بإنزال الكابل في طابا، مؤكدًا على أهميته في تعزيز الربط الرقمي وتحقيق التكامل بين الجانبين، إضافة إلى دوره في الترويج للسياحة بالمحافظة من خلال توفير اتصال إنترنت عالي الجودة.

وتكمن أهمية الكابل الجديد في 7 نقاط هم:

1- الربط المباشر والعالي السرعة بين مصر والأردن عبر خليج العقبة، ويوفر ربطًا رقميًا مباشرًا وسريعًا.

2- يعد مركز إقليمي للبيانات يتيح نقل البيانات الدولية بسعات عالية، مما يلبي الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

3- ممر للبيانات الدولية كونه يعزز موقع مصر الاستراتيجي كمعبر رئيسي للبيانات الدولية بين الشرق والغرب، كون يمر عبرها أكثر من 90% من حركة البيانات العالمية.

4- يسهم في تعزيز التعاون، خاصة أن المشروع يؤكد على أهمية التعاون بين مصر والأردن، ويسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

5- يوفر الكابل مسارات اتصال بديلة واحتياطية، بما يضمن استمرارية الخدمات الرقمية.

6- يتميز بسرعة وكفاءة حيث يبلغ طول الكابل 15 كيلومترًا فقط، وهو ما يعزز سرعة نقل البيانات ويخفض التكاليف.

7- يعمل على تعزيز البنية التحتية في سيناء.