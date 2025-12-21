إعلان

النقل تناشد المواطنين مساعدتها في حماية القطارات والسائقين

كتب : محمد نصار

01:42 م 21/12/2025

القطارات

واصلت وزارة النقل حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية والتي تتسبب في أضرار للركاب كما تعرض حياتهم للخطر بالإضافة إلى تعطيل مسير القطارات.

وقالت الوزارة، إن من بين هذه السلوكيات السلبية اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه وإقامة المعابر غير القانونية على شريط السكة الحديد، وشد فرامل الهواء أثناء سير القطار وإلقاء القمامة على القضبان بالإضافة إلى ركوب القطارات في الأماكن غير المخصصة لذلك مثل التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات وكذلك قذف الأطفال للقطارات بالحجارة والتي تؤدي إلى وقوع إصابات بين الركاب والسائقين.

وناشدت الوزارة، ممثلة فى هيئة السكك الحديدية، المواطنين، المشاركة معها في التوعية من مخاطر هذه السلوكيات السلبية التي تسبب أضرارًا للركاب وسائقي القطارات وتعرض حياتهم للخطر.

