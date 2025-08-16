تعليم القليوبية: لا شكاوى في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أدى 983 طالبًا وطالبة، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بمحافظة القليوبية، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وسط أجواء هادئة ومنظمة.

وتابع مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، سير العملية الامتحانية من غرفة العمليات الرئيسية، مؤكدًا انتظام الامتحانات داخل 13 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة دون رصد أي مشكلات.

وأوضح "عبده" أن عملية نقل الأسئلة من مركز التوزيع إلى اللجان تمت وسط تأمين كامل من الجهات الأمنية والحماية المدنية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية على تواصل دائم مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، والمحافظة، والوزارة.

وشدد مدير المديرية على ضرورة توفير أجواء مناسبة للطلاب تضمن الانضباط داخل اللجان، مع تطبيق القرار الوزاري رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة الغش، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة نهائيًا للطلاب والمعلمين والعاملين.





