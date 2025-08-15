أسيوط ـ محمود عجمي:



يواصل آلاف الأقباط من مختلف محافظات الجمهورية زيارة دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة بمحافظة أسيوط، خلال اليوم التاسع من احتفالات صوم العذراء، أحد أبرز المناسبات الدينية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يؤدون الصلوات ويشاركون في الخلوات الروحية داخل الدير الذي يُعد من أهم محطات رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

ويحرص الزوار على الإقامة داخل الدير طوال فترة الاحتفالات، طلبًا للبركة والمشاركة في القداسات اليومية، وسط أجواء روحانية مميزة. ويترأس الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط ورئيس دير السيدة العذراء بدرنكة، وسكرتير المجمع المقدس، فعاليات الدورة اليومية المعروفة بـ"دورة الملكة"، والتي تُقام طوال شهر أغسطس، بمشاركة شمامسة الدير، حاملين أيقونات السيدة العذراء والسيد المسيح.

وتتضمن فعاليات الدير خلال فترة الصوم قداسات صباحية ونهضات روحية مسائية، يشارك فيها عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب تسبحة نصف الليل التي يترأسها الأنبا يؤانس، حيث يرتل الزوار مدائح وتراتيل خاصة بالسيدة العذراء.

وفي تصريحات خاصة، أكد الأنبا يؤانس أن دير السيدة العذراء بجبل درنكة يُعد أكبر موقع احتفالي بصوم العذراء على مستوى الكنيسة القبطية والعالم، مشيرًا إلى أن عدد الزوار خلال شهر أغسطس فقط يصل إلى ملايين، من بينهم وفود أجنبية وأفريقية وعربية، فيما يتجاوز عدد الحضور في الليلة الختامية للاحتفال نصف مليون شخص.

وأضاف أن الزوار يحرصون على إنارة الشموع بجوار أيقونات السيدة العذراء والسيد المسيح داخل المغارة التاريخية، وكتابة طلباتهم على قصاصات ورقية ووضعها أسفل الأيقونة، تعبيرًا عن مشاعرهم الروحية وتوسلًا بشفاعة العذراء. وأوضح أن معظم هذه الطلبات تُكتب دون بيانات شخصية، وتعبّر عن مشاعر صادقة من مختلف الأعمار والفئات.

ويضم الدير عشر كنائس، أبرزها: كنيسة المغارة، كنيسة المنارة، كنيسة المعمودية، كنيسة القربان، كنيسة القلالي، كنيسة الميدان، كاتدرائية أم النور، كنيسة الملكة (قيد الإنشاء)، كنيسة الصليب، وكنيسة القديس يوحنا الأسيوطي، بالإضافة إلى 10 مباني للضيافة و10 قاعات للمؤتمرات.

ويُعد دير السيدة العذراء بجبل درنكة من أشهر الأديرة في مصر والعالم، نظرًا لكونه آخر محطات رحلة العائلة المقدسة، حيث لجأت إليه السيدة مريم العذراء والطفل يسوع بصحبة القديس يوسف النجار، هربًا من بطش الملك هيرودس. ويقع الدير على ارتفاع يزيد عن 100 متر فوق سطح البحر، ويبعد نحو 10 كيلومترات عن مدينة أسيوط، و3 كيلومترات عن قرية درنكة، ويُعتقد أن كنيسة المغارة كانت تُستخدم منذ عهد الفراعنة للاحتماء من فيضان النيل.