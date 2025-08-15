حادث ينهي حياة 4 شباب بالساحل الشمالي.. وصورة "أجل" تكشف صدفة غريبة

البحيرة - أحمد نصرة:

تحولت آخر صورة نشرها الشاب عادل مختار عباسي، من أبناء قرية ششت الأنعام بمحافظة البحيرة، إلى مشهد يحمل صدمة، إذ ظهر بجوار سيارته التي تحمل أرقامًا مرورية بحروف كلمة "أجل"، لتتحقق بعدها المصادفة المروعة التي كانت تحمل إشارة إلى اقتراب أجله.

عادل، 37 عاما، كان يعمل مسوقا عقاريا في الساحل، وخرج مع أصدقائه في رحلة عادية، لكن السيارة التي تقلهم اصطدمت برصيف أمام بوابة إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، فاشتعلت فيها النيران وتفحمت أجساد معظم ركابها.

في لحظات، تحولت القرية إلى ساحة حزن، وانهمرت على مواقع التواصل كلمات الوداع والدعاء، وكتب صديقه محمود ماهر: "لا حول ولا قوة إلا بالله، اليوم أفزعنا خبر وفاة من نحب.. اللهم ارحمه وعافه واعف عنه".

فيما قال محمد: "إنا لله وإنا إليه راجعون… لسه فاكر آخر مرة شوفتك فيها يوم وفاة صديقنا، وها أنا أعيش نفس الصدمة بعد 18 يوما"، ونعاه أحمد خليفة ووليد النجار بكلمات مليئة بالأسى على أخلاقه وطيبة قلبه.

الحادث أسفر عن وفاة 4 أشخاص هم: عادل مختار، 37 عاما، من البحيرة، مريم حامد، 28 عاما، من البحيرة، بوسي حسين، 24 عاما، من الإسكندرية، وعاشور مختار، 38 عاما، من كفر الشيخ، فيما أصيب السيد أحمد مصطفى أحمد، 30 عاما، من الإسكندرية، بحروق متفرقة في أنحاء الجسد.

رحل عادل، لكن صورته بجوار سيارته التي تحمل كلمة "أجل" ستظل محفورة في ذاكرة أهله وأصدقائه كجرس وداع لم يكن أحد يتوقعه.