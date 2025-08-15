مؤسسة شطا تنظم قافلة صحية شاملة وتكشف على الآلاف في شربين (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

نظمت مؤسسة شطا للأعمال الخيرية، اليوم الجمعة، قافلة طبية شاملة بقرية الشناوي بمركز شربين للكشف على المرضى والمترددين، ضمن فعاليات القافلة المقامة على روح النقيب حمدي شطا.

ضمت القافلة عيادات (قلب – سكر – باطنة – عظام – عيون – جلدية – نساء – أطفال)، مع وجود صيدلية مجانية وأشعة وتحاليل طبية مجانية، بمشاركة عدد من الأطباء بقيادة الدكتور محمد عبدالوهاب، أستاذ الكبد وأحد رواد زراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط.

وقال المهندس أحمد شطا: "إن القافلة أجرت الكشف على 3112 مواطنًا من أبناء القرية والقرى المجاورة، بدايةً من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وصرفت أدوية لكافة الحالات، وأُجريت تحاليل طبية لـ 2016 حالة، وأشعة لـ 1696 حالة، وتحويل 76 حالة لإجراء العمليات، منها 12 حالة في العيون".

وأضاف "شطا" أن المؤسسة شرعت في إنشاء مستشفى متكامل على أحدث طراز طبي، يشمل وحدة غسيل كلوي وغرفة عمليات، سيتم افتتاحها خلال ستة أشهر.

وقال "شطا"، عمدة قرية الشناوي ووالد النقيب: "إن القافلة والمستشفى هي على روح جميع شهداء الوطن، لأنهم جميعًا بمثابة شهداء يُحتسبون عند ربهم أثناء تأدية عملهم كضباط في مديرية أمن دمياط".