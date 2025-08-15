‬الأوقاف بالدقهلية ترسخ القيم في قلوب النشء بأسلوب شيق بمسجد الشهداء

الدقهلية - رامي محمود:

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية، اليوم، لقاءً للأطفال وأولياء أمورهم بمسجد الشهداء بقرية ميت علي، مركز المنصورة، عقب صلاة الجمعة، ضمن فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك"، تحت عنوان: "ترسيخ مقام المراقبة لدى الطفل وأثره في الوقاية من الأخلاق السيئة"، حيث اجتمع الصغار ليستمعوا إلى كلمات تضيء القلوب وترسم لهم طريق الاستقامة.

بدأ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم بصوت أحد النشء، ليعم الهدوء والسكينة على الحاضرين، ثم تناول المحاضر بأسلوب يناسب عقول الصغار معنى مقام المراقبة، موضحًا أن الله يرانا في كل وقت ومكان، وأن استشعار هذه الحقيقة يجعل الطفل أكثر التزامًا بالصدق والأمانة وحسن الخلق، ويحميه من الكذب أو إيذاء الآخرين.

وتخلل اللقاء حوار تفاعلي، حيث شارك الأطفال بأمثلة من حياتهم اليومية عن مواقف شعروا فيها بمراقبة الله، وكيف ساعدهم ذلك على اتخاذ القرار الصحيح. كما استخدمت قصص واقعية ورسوم توضيحية لإيصال المعنى بأسلوب شيق، مما جعل الأطفال يتابعون بشغف واهتمام.

وجرى تنفيذ النشاط بإشراف فضيلة الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني، وبمتابعة فضيلة الدكتور محمد عوض حسانين، مدير مديرية أوقاف الدقهلية، في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي وتعزيز القيم الأخلاقية بين النشء، وإعداد جيل يعي دينه ووطنه ويبتعد عن الأفكار والسلوكيات المنحرفة.