سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، انتهاء موسم توريد القمح لعام 2025 بالمحافظة دون أي معوقات، حيث بلغت الكميات الموردة إلى الشون والصوامع 186 ألفًا و254 طنًا، بزيادة 20% عن المستهدف لهذا الموسم.

وأشار المحافظ إلى أنه تم صرف كامل المستحقات المالية للمزارعين، والتي تجاوزت 2.5 مليار جنيه، مثمنًا دورهم في دعم جهود المحافظة لتنفيذ رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

وأوضح "سراج" أن المساحة المزروعة بالقمح هذا العام بلغت 192 ألفًا و713 فدانًا موزعة على مختلف مراكز المحافظة، معربًا عن تقديره لجهود جميع الجهات والأجهزة المعنية التي ساهمت في نجاح الموسم، مطالبًا بالحفاظ على مستوى الإنجاز المحقق والعمل على زيادته في الأعوام القادمة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشون والصوامع داخل المحافظة.