كامل العدد.. الإسكندرية تحذر المصطافين من 4 شواطئ مكتظة (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، عن اكتمال نسب الإشغال في 4 شواطئ لتسجل كل منها 100%، داعية المصطافين لتجنب التوجه إليها، حرصًا على سلامتهم ومنع التكدس.

وأوضح بيان صادر عن إدارة السياحة والمصايف أن الشواطئ التي رفعت لافتة "كامل العدد" تشمل: عروس البحر، العصافرة المميز، جزيرة الذهب، والبوريفاج.

وطالبت الإدارة الزوار والمصطافين بالتوجه إلى الشواطئ الأخرى التي لا تزال بها أماكن متاحة، ومنها: جليم، السلسلة، وباقي شواطئ بحري والأنفوشي، مشيرة إلى أن نسب الإقبال على شواطئ القطاع الغربي والعجمي لا تزيد عن 15%.

وشهدت شواطئ الإسكندرية الممتدة من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا توافدًا كبيرًا من "رحلات اليوم الواحد" القادمة من مختلف محافظات الجمهورية، ما ساهم في ارتفاع نسب الإشغالات.

ورفعت شواطئ القطاع الشرقي الرايات الخضراء التي تشير إلى أن البحر آمن ومتاح للسباحة، فيما رفعت شواطئ القطاع الغربي الرايات الصفراء التي تعني أن البحر متاح للنزول مع الحيطة والحذر.