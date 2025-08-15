إعلان

تدريب مجاني داخل سيارات متنقلة على مهارات العمل الرقمي بطور سيناء (صور)

11:27 ص الجمعة 15 أغسطس 2025
جنوب سيناء - رضا السيد:

اختتمت مديرية العمل بجنوب سيناء، فعاليات الدورة التدريبية المجانية في مجال الحاسوب، التي عُقدت في وحدة التدريب المتنقلة بمدينة طور سيناء، بهدف تزويد الشباب بالمهارات الأساسية في استخدام الحاسوب، وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل الرقمي.

وقالت وفاء نجاح، مدير مديرية العمل: "إن كل دورة تدريبية تمتد لـ80 ساعة، ويحصل المتدرب في نهايتها على شهادة معتمدة تفيده في سوق العمل، سواء داخل مصر أو خارجها، مؤكدة أن المديرية تسعى لتوفير فرص عمل للشباب، ودعم خريجي هذه الدورات".

وأوضحت مدير مديرية العمل، أن سيارات التدريب المتنقلة، المهداة من وزارة العمل، مجهزة على أعلى مستوى لتأهيل الكوادر الشابة في مجالات متعددة، عبر دورات عملية يشرف عليها مدربون متخصصون، ويتم اختيار التخصصات وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

وأضافت مدير مديرية العمل، أن السيارة المتنقلة تستوعب 10 متدربين في كل دورة، وتشمل التدريبات المجانية ثلاث مهن رئيسية: الحاسوب، وصيانة الهواتف المحمولة، وتعليم اللغة الإنجليزية، وهي تخصصات مطلوبة بشدة في القطاع الخاص.

وأشارت "نجاح" إلى أن برامج التدريب لا تقتصر على هذه المجالات، بل تشمل أيضًا المشغولات اليدوية بمختلف أنواعها، ودعم السيدات المنتجَات من خلال توفير أسواق لتسويق منتجاتهن، وتشجيعهن على إقامة مشروعات متناهية الصغر، مع تقديم الخبرة اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

واختتمت "نجاح" مديرة المديرية مناشدة شباب المحافظة الاستفادة من هذه الدورات، عبر التوجه إلى إدارة العمل في المدن التي يقيمون بها، للتسجيل والانضمام إلى البرامج التدريبية.

