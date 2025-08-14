محافظ المنيا يتفقد وحدة طب الأسرة بالرحمانية بنسبة إنجاز 95%

المنيا - جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، وحدة طب الأسرة بقرية الرحمانية التابعة لمركز ديرمواس، والتي بلغت نسبة تنفيذها 95%، تمهيدًا لافتتاحها لخدمة أكثر من 15 ألف مواطن من أبناء القرية وتوابعها، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح المحافظ أن الوحدة تمثل نموذجًا للمراكز الصحية المتكاملة، إذ أُنشئت على مساحة 2500 متر مربع، بمبنى مساحته 900 متر مربع، وتضم عيادات تخصصية في الباطنة والأسنان وطب الأسرة، إضافة إلى غرف للتثقيف الصحي وتنظيم الأسرة، وسكن للأطباء والتمريض، ومكاتب إدارية وصالات استقبال.

وأضاف أن المشروع جُهز بكامل الأنظمة الحديثة، منها أجهزة تكييف في جميع الفراغات، وأنظمة مراقبة، وتجهيزات للطوارئ، ومولد كهربائي احتياطي، ونظام نداء صوتي، مع استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، بما يشمل طلمبات الحريق وصناديق الإطفاء ونظام FM200، فضلًا عن تهيئة المبنى لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر المنحدرات والمسارات المخصصة ودورات المياه المهيأة.

وأشار كدواني إلى أن مركز ديرمواس يشهد حاليًا تنفيذ 17 مشروعًا صحيًا، منها 14 وحدة صحية و3 مراكز طبية، بهدف تحقيق العدالة الصحية بين جميع القرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة الخدمات الأساسية.

ورافق المحافظ في جولته النائبة أميرة الحداد، عضو مجلس النواب، والدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.