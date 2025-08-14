إعلان

"عمر مات".. كلمات أب مكلوم تلخص فاجعة دهس طفل في المنوفية (صور)

07:25 م الخميس 14 أغسطس 2025
    كلمات أب مكلوم تلخص فاجعة دهس طفل في المنوفية
    كلمات أب مكلوم تلخص فاجعة دهس طفل في المنوفية
    كلمات أب مكلوم تلخص فاجعة دهس طفل في المنوفية
المنوفية - أحمد الباهي:

"اللهم أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيرًا منها.. عمر مات". بهذه الكلمات الموجعة، نعى أب مكلوم نجله "عمر" عبر تطبيق "فيسبوك"، بعد أن صدمته سيارة مسرعة وقضت على أحلامه وهو يقود دراجته الهوائية على طريق قريته "مليج" بمركز شبين الكوم.

صريع على الأسفلت

كان اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بمصرع الطفل "عمر.أ.ا.ا"، حيث أكدت التحريات أن سيارة مسرعة صدمته أثناء قيادته دراجته، مما أسفر عن وفاته في الحال.

جنازة مهيبة

ووسط حالة من الحزن والصدمة، شيّع المئات من أهالي قرية مليج جثمان الطفل عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد الرحمة، بينما تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

