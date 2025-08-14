محافظ المنيا يتفقد الموقف الجديد ويدشن منظومة نقل مطورة بديرمواس

المنيا-جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، الموقف الجديد لمركز ديرمواس، والمقام على مساحة 1625 مترًا مربعًا، ويستوعب أكثر من 50 سيارة، بما يساهم في تخفيف الضغط عن وسط المدينة وطريق مصر – أسوان الزراعي. ومن المقرر نقل موقفي دلجا والعزب إلى الموقف الجديد نظرًا لقربه من الطريق الدائري، لتسهيل الحركة المرورية وتحسين الخدمات للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع المحافظ منظومة النقل الداخلي المطوَّرة بالمركز، والتي تضم 169 سيارة ميكروباص حديثة موزعة كالتالي:

49 خط ديرمواس – ملوي،

30 خط ديرمواس – المنيا،

35 خط ديرمواس – دلجا،

25 خط ديرمواس – العزب،

25 خط ديرمواس – البدرمان،

و5 سيارات لقرية التل الشرقي،

إلى جانب خدمة أتوبيس النقل الجماعي الخاص بالوحدة المحلية، والذي ينقل الركاب من معدية الحاج قنديل إلى وسط المدينة بأجرة موحدة 5 جنيهات، تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

واطمأن المحافظ على انتظام حركة المركبات، والتقى بالسائقين لمعرفة آرائهم فى المنظومة المطورة، مشددًا على ضرورة توفير وسائل نقل آمنة ومريحة، ومراعاة كبار السن وذوي الهمم. كما استمع إلى آراء المواطنين حول مستوى الخدمة، موجهًا بسرعة دراسة أي ملاحظات والعمل على تلافيها.

وأكد اللواء كدواني أن تطوير منظومة النقل يأتي ضمن أولويات المحافظة لتحسين ربط القرى بالمدن وتسهيل تنقل المواطنين، مشيرًا إلى وضع خطة لتعميم التجربة في باقي المراكز، مع تكثيف الرقابة الميدانية لضمان انتظام التشغيل وجودة الخدمة.

رافق المحافظ خلال الجولة النائبة أميرة الحداد عضو مجلس النواب، والدكتور رجب قياتى رئيس مركز ومدينة ديرمواس، ومسؤولو إدارة المواقف والنقل الداخلي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.