بالصور- توزيع زجاجات مياه على عمال النظافة بشوارع الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

وزع فريق من شركة نهضة مصر، المسؤولة عن أعمال النظافة في الإسكندرية، اليوم الخميس، زجاجات مياه باردة على عمال النظافة أثناء تأدية عملهم بالشوارع، للتخفيف من حرارة الجو.

يسود طقس حار رطب على عروس البحر المتوسط، اليوم، إذ بلغت درجات الحرارة، اليوم، بين 36 درجة للعظمى، والمحسوسة 39 درجة، وارتفاع نسبة الرطوبة لتسجل 54%.

كان حسام الدين إمام، رئيس مجلس الإدارة الشركة، وجه فريق من إدارة العلاقات العامة والتوعية بالمرور الميداني على عمال النظافة في الشوارع وتوزيع زجاجات، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وضمان استكمال أعمالهم بكفاءة وأمان.

وأوضح أحمد شحاته، مدير المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر، أن الشركة تعمل على رعاية موظفيها وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم، خاصة في الظروف الجوية القاسية.