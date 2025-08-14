أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، عن فتح المقر الرئيسي لفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بمركز التدريب الرئيسي بشارع الجيش – بجوار برج الشرق للتأمين – لاستقبال المعلمين لأداء اختبارات الترقية بشكل يومي، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأكدت المديرية، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على تنظيم عملية الاختبارات وتخفيف الضغط على القاعات، مشيرة إلى أنه لا داعي للتزاحم أو التكدس، حيث سيتم استقبال المعلمين على مدار أيام الأسبوع.

ويأتي هذا التحرك استجابة لما نشره موقع "مصراوي" تحت عنوان: "بسبب التكدس.. معلمو أسيوط يطالبون بإعادة تنظيم اختبارات الترقية"، والذي رصد حالة من الزحام الشديد التي شهدها مقر الأكاديمية أمس الأربعاء، أثناء أداء المعلمين لاختبارات الترقية، وسط موجة من الاستياء بسبب ارتفاع درجات الحرارة والضغط الكبير داخل القاعات.

وطالب المعلمون حينها بإعادة النظر في آلية تنظيم الاختبارات، وتوزيعها على مدار الأسبوع بدلاً من تخصيص يوم واحد لأكثر من ألف معلم، وهو ما استجابت له الجهات المعنية سريعًا.

من جانبه، أكد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن المديرية تواصل التنسيق الكامل مع فرع الأكاديمية المهنية بالمحافظة لتوفير الدعم اللازم وضمان سير الاختبارات بسلاسة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار دسوقي إلى أن الوزير ومحافظ أسيوط، اللواء هشام أبو النصر، وجّها باختيار مقرات بديلة لعقد الاختبارات في عدد من مراكز المحافظة، إلى جانب المقر الرئيسي بمدينة أسيوط، بهدف التيسير على المعلمين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشاد وكيل الوزارة بالدور الذي تقوم به الأكاديمية المهنية للمعلمين في تنظيم الاختبارات وتسهيل الإجراءات، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لتجهيز القاعات واستقبال المتقدمين، تحت إشراف مديري الإدارات التعليمية ووكلائهم.

اقرأ أيضا:

بسبب التكدس.. معلمو أسيوط يطالبون بإعادة تنظيم اختبارات الترقية (صور)