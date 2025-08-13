بسبب التكدس.. معلمو أسيوط يطالبون بإعادة تنظيم اختبارات الترقية (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

شهد الفرع الرئيسي للأكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، حالة من التكدس والزحام الشديد أثناء أداء المعلمين لاختبارات الترقية، مما أثار موجة من الاستياء بين المشاركين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وموجة الطقس الحار التي تشهدها المحافظة.

وطالب المعلمون الجهات المسؤولة بإعادة النظر في آلية تنظيم الاختبارات، عبر توزيعها على مدار أيام الأسبوع بدلاً من تخصيص يوم واحد لأداء الاختبارات لأكثر من ألف معلم، الأمر الذي تسبب في ضغط كبير داخل مقر الأكاديمية.

وأكد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن المديرية تقدم كافة سبل الدعم بالتنسيق مع فرع الأكاديمية المهنية بالمحافظة لضمان استكمال اختبارات الترقية بسلاسة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار "دسوقي" إلى أن الوزير ومحافظ أسيوط، اللواء الدكتور هشام أبو النصر، وجّها باختيار مقرات بديلة لعقد الاختبارات في عدد من مراكز المحافظة، بالإضافة إلى مقر الأكاديمية بمدينة أسيوط، بهدف التيسير على المعلمين المتقدمين للترقية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتسريع إجراءات الاختبارات وفق الخطة الزمنية المحددة.

وأشاد وكيل الوزارة بالدور الفعال الذي تقوم به الأكاديمية المهنية للمعلمين في تنظيم الاختبارات، وحل المشكلات التي قد تواجه المعلمين، إلى جانب تسهيل إجراءات التقديم واستكمال الأوراق المطلوبة، تحت إشراف مديري الإدارات التعليمية ووكلائها، مع متابعة مستمرة لتجهيز قاعات الاختبارات واستقبال المتقدمين.