الإسماعيلية – أميرة يوسف:

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال، بمنطقة أول وصلة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية، إلى 20 مصابًا، معظمهم من الفتيات والأطفال، بالإضافة إلى تسجيل وفاة واحدة بينهم حتى الآن

وكان الحادث قد وقع اليوم، حيث تلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغًا بانقلاب سيارة تقل عددًا من العمال، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى القصاصين لتلقي العلاج اللازم، مع استمرار وصول مصابين جدد على مدار اليوم.

وأوضحت مصادر طبية أن الإصابات تنوعت بين كسور وجروح قطعية وكدمات متفرقة، فيما جرى إدخال حالات حرجة إلى غرف العناية المركزة، مؤكدة أن الفرق الطبية تبذل أقصى الجهود لإنقاذ المصابين.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث، بينما جددت إدارة المرور مناشدتها لقائدي المركبات بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وقواعد القيادة الآمنة لتفادي مثل هذه الحوادث المأساوية