إعلان

معظمهم فتيات وأطفال.. ارتفاع ضحايا حادث عمال الإسماعيلية إلى وفاة و20 مصابا

02:09 م الخميس 14 أغسطس 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال، بمنطقة أول وصلة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية، إلى 20 مصابًا، معظمهم من الفتيات والأطفال، بالإضافة إلى تسجيل وفاة واحدة بينهم حتى الآن

وكان الحادث قد وقع اليوم، حيث تلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغًا بانقلاب سيارة تقل عددًا من العمال، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى القصاصين لتلقي العلاج اللازم، مع استمرار وصول مصابين جدد على مدار اليوم.

وأوضحت مصادر طبية أن الإصابات تنوعت بين كسور وجروح قطعية وكدمات متفرقة، فيما جرى إدخال حالات حرجة إلى غرف العناية المركزة، مؤكدة أن الفرق الطبية تبذل أقصى الجهود لإنقاذ المصابين.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث، بينما جددت إدارة المرور مناشدتها لقائدي المركبات بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وقواعد القيادة الآمنة لتفادي مثل هذه الحوادث المأساوية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسماعيلية حادث عمال الإسماعيلية انقلاب سيارة العمال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار
انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
معاملة المثل.. وزير الخارجية: خفضنا تأمين سفارات غربية ردا على الاعتداء على سفاراتنا -فيديو