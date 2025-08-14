مدير مستشفى الحروق يكشف الأسباب الحقيقية لوفاة بطل حريق شبرا

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قال الدكتور أحمد عبدالفتاح، مدير عام مستشفى الجمعية الشرعية للحروق والأورام في مدينة العبور، إن المستشفى استقبل حالة للشاب أحمد جمال ضحية حريق شبرا الخيمة وهو يعاني من تسمم دموي وحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، لافتًا إلى أن حالته كانت متأخرة بعد أن رفضت مستشفيات استقباله.

وأوضح مدير المستشفى لـ "مصراوي"، أن "الحالة كانت متأخرة جدة وبذلنا كل الجهود لإنقاذه ولكن أمر الله قد نفذ"، موضحا أن الضحية وافته المنية في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الخميس.

وكانت أسرة "أحمد"، كشفت فى وقت سابق قبل وفاة الشاب، أنه تم إبلاغهم بأن حالته "حرجة" ولا يمكن التعامل معها في المستشفى، وأن الطفل في حاجة ماسة إلى رعاية طبية متقدمة، مؤكدين أنهم تواصلوا أكثر من مرة مع مستشفى "أهل مصر" لتلقي العلاج، إلا أن إدارة المستشفى رفضت استقبال الحالة.

وبحسب أحد أفراد الأسرة، فإن سائق سيارة الإسعاف رفض تغيير خط السير المحدد له من مستشفى إمبابة العام إلى مستشفى العبور، مشيرًا إلى أن تعديل خط السير لا يتم إلا عبر تعليمات من إدارته، وهو ما حال دون نقله إلى مستشفى أهل مصر.

