التهمت النيران معظم جسده.. وفاة "أحمد جمال" بطل حريق شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

توفي اليوم الخميس الشاب أحمد جمال (16 عامًا) أحد مصابي حادث حريق شبرا الخيمة الذى اندلع السبت الماضي في مجموعة من الباكيات قرب محطة المترو، متأثرًا بجراحه بعد أن التهمت النيران معظم جسده.

وأكد شهود عيان أن "أحمد" تحوّل إلى بطل في لحظات الحريق الأولى، حيث رفض مغادرة المحل الذي يعمل به قبل أن يتأكد من إخلاء جميع الزبائن وإنقاذ حياتهم، ليدفع حياته ثمنًا لإنقاذهم.

كانت مدينة شبرا الخيمة، شهدت مساء السبت الماضي، حريقًا مروعًا اندلع في الباكيات الملاصقة لسور محطة مترو الأنفاق، إثر انفجار كابينة كهرباء أمام أحد محال العصائر، ما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها لتلتهم المحل وجزءًا من محل كشري والمناطق المحيطة.

وتلقت غرفة عمليات محافظة القليوبية بلاغًا باندلاع حريق شبرا الخيمة بمحل عصائر ومأكولات بميدان المؤسسة بالرصيف المقابل لمحطة مترو الأنفاق، بحي غرب شبرا الخيمة، ووجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الموقف، وإزالة آثار الحادث.

وانتقل اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والدكتور إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، والمحاسب خالد العرفي، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال إطفاء حريق شبرا الخيمة، وجرى الدفع بـ9 سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها، واحترازيا جرى إيقاف حركة مترو الأنفاق بين محطتي الزراعة والمحطة النهائية بشبرا الخيمة فقط بالخط الثاني، إذ أدى حريق شبرا الخيمة في المنطقة المحيطة إلى تصاعد الأدخنة بكثافة وحجب الرؤية أمام السائقين، ما استدعى وقف الحركة في الاتجاهين حفاظًا على سلامة الركاب.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص بحروق، وآخر باختناق، وثالث بكسور متفرقة، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم.