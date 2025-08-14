بطل حريق شبرا الخيمة.. قصة شاب اختار إنقاذ الجميع قبل نفسه

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت القليوبية اليوم الخميس نهاية مأساوية لقصة الشاب أحمد جمال (16 عامًا)، الذي توفي متأثرًا بإصاباته الخطيرة فى حريق "باكيات" شبرا الخيمة الذى وقع يوم السبت الماضي.

وكان أحمد رفض مغادرة المحل الذي يعمل به إلا بعد التأكد من خروج جميع الزبائن -وفقا لتصريحات شهود عيان-، وهو ما تسبب في إصابته بحروق التهمت معظم أجزاء جسده.

ورغم بطولته، كشفت أسرته عن معاناة مريرة في محاولة إنقاذه، حيث أفادت بأن حالة ابنها كانت "حرجة" للغاية، وأنه كان بحاجة ماسة إلى رعاية طبية متقدمة.

وأكدت أسرة أحمد أنهم تواصلوا مرارًا مع مستشفى "أهل مصر" المتخصص في علاج الحروق، إلا أن إدارة المستشفى رفضت استقبال حالته، مبررة ذلك بعدم وجود أماكن شاغرة.

وزاد الوضع سوءًا عندما رفض سائق سيارة الإسعاف، وفقًا لأحد أفراد الأسرة، تغيير خط سيره المحدد سلفًا من مستشفى إمبابة العام إلى مستشفى العبور، ما حال دون وصوله إلى أي مستشفى متخصص.

كانت مدينة شبرا الخيمة شهدت حالة من الفزع إثر اندلاع حريق هائل في "الباكيات" الملاصقة لسور محطة مترو الأنفاق، بعد انفجار كابينة كهرباء أمام أحد محال العصائر، وامتدت ألسنة اللهب لتلتهم المحل بالكامل وجزءًا من المحلات المجاورة.

دفعت قوات الحماية المدنية بـ9 سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وأسفر الحادث في البداية عن إصابة 3 أشخاص، قبل أن يفارق أحمد الحياة اليوم.

فور تلقي البلاغ، انتقل محافظ القليوبية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث لمتابعة جهود الإطفاء.

كما جرى إيقاف حركة مترو الأنفاق احترازيًا بين محطتي الزراعة والمحطة النهائية بشبرا الخيمة، وذلك بسبب كثافة الأدخنة التي حجبت الرؤية أمام السائقين، حفاظًا على سلامة الركاب.