محافظ الدقهلية يجري جولة مفاجئة لتفقد المخابز بالمنصورة

الدقهلية - رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، جولة تفقدية مفاجئة بقرية منية بدواي التابعة لمركز المنصورة، في إطار متابعته المستمرة لسير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة المخابز والوقوف على جودة الإنتاج.

وشملت جولة محافظ الدقهلية تفقد عدد من مخابز القرية للوقوف على جودة الخبز المنتج ومدى الالتزام بالمواصفات والمعايير التموينية.

ووجه القائمين على المخابز بضرورة الالتزام الكامل بجودة الإنتاج ومراعاة مصلحة المواطنين

والتقى المحافظ بعدد من أهالي القرية واستمع إلى شكواهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم جزء أساسي من آليات العمل الميداني.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز مستمرة يوميا، للتصدي لأي محاولات للتلاعب بالدعم والتأكد من وصوله لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخبز يثبت التلاعب فيه بقوت المواطنين وحقهم المشروع في الحصول على حصص الخبز المدعم والمطابق للمواصفات والملتزم بالأوزان المقررة.

واختتم اللواء مرزوق جولته مطالبًا الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بمزيد من العمل لخدمة المواطنين، وتحقيق التنمية المنشودة في كافة قرى ومراكز الدقهلية.