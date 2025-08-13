محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال توسعة طريق أبو قير ـ صور

الإسكندرية ـ محمد عامر:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية لمتابعة بدء تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية "أبو قير" بحي شرق، ضمن خطة المحافظة لتطوير المحاور المرورية الرئيسية وتحسين السيولة المرورية.

ووجه المحافظ بسرعة إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، ورفع معدلات التنفيذ، مع ضمان التنسيق الكامل بين الجهات المنفذة.

كما شدد المحافظ على منع استغلال الأرصفة المخصصة للمشاة، وتجهيزها بفتحات مناسبة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن.

وأكد المحافظ أن المشروع يهدف إلى تخفيف حدة الاختناق المروري بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للنقل الذكي المستدام، بالتنسيق مع شركة متخصصة لتحليل كثافات الحركة وجامعة الإسكندرية.

وأوضح أن المحافظة ملتزمة بالحفاظ على الغطاء الأخضر والهوية البصرية للمدينة، من خلال نقل الأشجار بالمجموع الجذري الكامل إلى مشتل الإدارة المركزية للحدائق لإعادة زراعتها، وزراعة أنواع جديدة من الأشجار والنباتات العطرية والشجيرات.

ويشمل المشروع إضافة أربع حارات مرورية جديدة ليصل الإجمالي إلى ثماني حارات (أربع في كل اتجاه)، على أن تبدأ المرحلة الأولى من شارع إبراهيم الشريف وحتى شارع سوريا، وتستغرق 45 يومًا بواقع ثلاثة أسابيع لكل اتجاه.