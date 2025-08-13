رئيس جامعة المنيا يصدر قرارات بالتعيين والتجديد لرؤساء أقسام 6 كليات

المنيا - جمال محمد:

أصدر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات بتعيين وتجديد تعيين رؤساء الأقسام بكليات الزراعة وعلوم الرياضة والتربية والهندسة والعلوم والتمريض.

شملت قرارات تجديد التعيين بكلية الزراعة، 8 قرارات لكل من: د. عاطف عبد المحسن رئيسًا لقسم الكيمياء الزراعية، د. ياسر محمود رئيساً لقسم البساتين، د. سيد عبد المقصود، رئيسًا لقسم الوراثة، د. وجيه سيد رئيسًا لقسم الأراضي، د. سمير أحمد، رئيسًا الميكروبيولوجيا الزراعية، د. حسن فؤاد رئيسًا لقسم المحاصيل، د. مها محمود رئيساً لقسم الألبان، ود. علاء الدين عبد الصبور رئيسًا لقسم الاقتصاد الزراعي.

وجرى تجديد التعيين لـ7 رؤساء أقسام بكلية علوم الرياضية وجاءت كالتالي: د. محمد محمد علي رئيسًا لقسم علوم الصحة الرياضية، د. محمد حسين دكروري، رئيسًا لقسم ألعاب القوى، د. بسمات محمد رئيسًا لقسم المنازلات والرياضات الفردية، د. خالد حسن، رئيسًا لقسم الرياضات المائية، د. ناصر عمر، رئيسًا لقسم التمرينات والجمباز، د. محمد فوزي رئيسًا لقسم الإدارة الرياضية، ود. أماني شعبان رئيسًا لقسم الترويح الرياضي.

وجاءت باقي القرارات بكلية التربية بتجديد تعيين: د. مصطفى أحمد شحاتة رئيسًا لقسم أصول التربية، ود. أسماء فتحي رئيسًا لقسم الصحة النفسية، ود. هويدة مصطفي رئيسًا لقسم المناهج وطرق التدريس.

وبالهندسة جرى التجديد للدكتور محمد رضا رئيسًا لقسم هندسة القوى الميكانيكية والطاقة، ود. محمود إبراهيم عبد الحليم منسقًا لبرنامج البتروكيماويات، د. أبو هشيمة مصطفى منسقًا لبرنامج الميكاترونيات، د. حمدي بديع، رئيساً لقسم الهندسة المدنية، ود. جمال محمود رئيسًا لقسم الهندسة الكهربائية.

إلى جانب صدور قرارات بتجديد تعيين أربعة رؤساء أقسام بكلية العلوم تضمنت تجديد تعيين كل من: د. محمود إبراهيم شلقامي رئيسًا لقسم الحيوان، د. جابر خلاف لقسم النبات، د. محمد سباق لقسم الرياضيات، د. محمد عبدالله لقسم الكيمياء.

وجرى التجديد لسبعة رؤساء أقسام بالتمريض وهم: د. صفاء محمد عبد الرحمن للإشراف على قسم إدارة التمريض، ود. يسرية السيد رئيسًا لقسم صحة المجتمع، ود. هدى عبد العظيم لقسم صحة المرأة والتوليد، ود. إنشراح رشدي، لقسم تمريض البالغين، ود. أماني عنتر رئيسًا لقسم التمريض النفسي، ود. منى ثابت لقسم تعليم التمريض، ود. إيمان سيد لقسم تمريض الأطفال.

وأصدر رئيس الجامعة عددًا من القرارات بتعيين د. حمادة عبد الحميد رئيسًا لقسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة.

وبكلية علوم الرياضة تم تعيين د. أسامة محمد رئيسًا لقسم علوم الحركة الرياضية، د. مروان علي لقسم الرياضات الجماعية، د. ميرفت سمير لقسم المناهج وطرق التدريس، د. هناء رشوان لقسم التدريب الرياضي، ود. الزهراء رشاد لقسم العلوم النفسية.

وبكلية التربية تم تعيين الدكتور محمد حمدي زكي رئيسًا لقسم التربية المقارنة، ود. أحمد محمود السيد، لقسم علم النفس التربوي.

وبكلية الهندسة جرى تعيين د. جيهان مصطفى رئيسًا لقسم الهندسة الكيميائية، ود. أحمد محمود لقسم هندسة الحاسبات والنظم، ود. نور الهدى مدحت لقسم الهندسة الطبية، وبالعلوم تم تعيين د. أحمد عوض رئيساً لقسم الجيولوجيا، ود. هشام إسماعيل منسقاً لبرنامج التكنولوجيا الحيوية، ود. إيناس فاروق منسقاً لبرنامج تقنية المعلومات.

وبالتمريض تم تعيين د. لبنى محمد رئيسًا لقسم تمريض الحالات الحرجة، ود. جيهان عبد الرحيم لتمريض المسنين.

وتقدّم رئيس جامعة المنيا لتهنئة رؤساء الأقسام كافة، متمنّيًا لهم دوام التوفيق، لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات بكلياتهم، والمساهمة في تحقيق رؤية ورسالة الجامعة، وتعزيز رفعتها وتميّزها في شتى الجوانب الأكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع.