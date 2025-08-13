إعلان

محشي فلوس وروتين في غرفة النوم.. القبض على البلوجر "أم ملك" بالبحيرة

08:54 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

البحيرة - أحمد نصرة:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم "أم ملك"، لوجود معلومات جنائية عنها، وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الخروج على القيم والمبادئ المجتمعية وإساءة استخدام هذه المنصات.

وجاء ذلك بعد ورود عدة بلاغات ضدها، حيث جرى تقنين الإجراءات وضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، موضحة أن نشر المقاطع كان بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وكانت "أم ملك" تنشر محتوى يوثق روتين حياتها اليومية من داخل منزلها وغرفة نومها، كما ظهرت في مقطع فيديو وهي تستخدم أوراق نقدية من فئة 100 جنيه في لف المحشي، ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل.

وتعد هذه الواقعة الثانية من نوعها بمحافظة البحيرة، بعد أن تم القبض قبل أيام على البلوجر "نعمة أم إبراهيم" بمركز إدكو.

القبض على البلوجر أم ملك محشي فلوس وروتين في غرفة النوم الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة صانعة المحتوى أم ملك زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح
