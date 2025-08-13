أسوان تستعد لاستقبال الموسم السياحي بخطط تطوير كبرى وخدمات عالمية

أسوان - إيهاب عمران:

عقدت اللجنة العليا للسياحة اجتماعها الدوري، برئاسة اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لاستعراض الأفكار والمقترحات ومواجهة أبرز التحديات، بما يضمن الظهور بالشكل المشرف الذي يليق بالمكانة التاريخية لـ"عروس المشاتي"، ويأتي ذلك استكمالًا للجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والزائرين، والاستعداد للموسم السياحي الجديد.

وأكد المحافظ أن العمل جارٍ على الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات، لما له من أهمية كبيرة في خدمة حركة السياحة الوافدة لزهرة الجنوب وسكان المحافظة.

وأشار المحافظ إلى إنجاز الحارة اليسرى التي تحتوي على العديد من المرافق في وقت قياسي بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على أن يتم استكمال الحارة اليمنى بسرعة أكبر.

وأوضح المحافظ أنه سيتم إدارة الطريق بشكل مختلف، من خلال منع مرور سيارات النقل الثقيل وتحويلها للطريق البديل، مع تخصيص أماكن أمام البازارات السياحية كمواقف للحافلات لتفادي أي تكدس مروري.

وأشار "كمال" إلى أن خطة التطوير تشمل أيضًا رفع كفاءة وتطوير طريق إدفو/مرسى علم بطول 10 كيلومترات، على أن يتم الانتهاء منه خلال أشهر قليلة، بجانب الإعداد لإقامة منطقة لوجستية متكاملة بمدينة أبو سمبل السياحية، وإزدواج طريق أسوان/أبو سمبل البري، والتنسيق مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، لمعالجة ورصف الوصلة بين توشكى وأبو سمبل.

وأضاف المحافظ، أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إدارة وتسويق المراكز والمشروعات التجارية والسياحية لتشغيل سلسلة المطاعم والبازارات بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد، مع الاستعانة بعلامات تجارية عالمية، على أن يتم إدراج المشروع ضمن برامج الأفواج السياحية بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة.

وكشف المحافظ عن بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة لتقديم فرق الفنون الشعبية عروضًا على مسرح فوزي فوزي الصيفي بكورنيش النيل خلال الفترة المسائية، مع دعوة الأفواج السياحية لحضورها بأسعار مخفضة.

وشدد "كمال" على استمرار التنسيق مع اللواء عبد الله عبد الهادي، مدير أمن أسوان، لتأمين الأفواج السياحية في جميع المواقع والمزارات الأثرية والسياحية، وكذلك بالفنادق العائمة والثابتة، تأكيدًا على حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها "أرض الذهب" في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.