أمطار مفاجئة على سانت كاترين وسط أجواء شديدة الحرارة بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، لتقلبات جوية، حيث غطت السحب سماء المدينة وتساقطت أمطار متوسطة استمرت نحو عشر دقائق فقط، دون أن تتسبب في أي تجمعات مائية.

وقال ممدوح أنور علي، رئيس المدينة: "إن هذه التقلبات الجوية المفاجئة تتواصل لليوم الرابع على التوالي، مشيرًا إلى أن الأجواء عادت لطبيعتها عقب تساقط الأمطار، وجميع الطرق المؤدية إلى المدينة مفتوحة، وحركة المرور تسير بشكل طبيعي، فيما يواصل السائحون تنفيذ برامجهم السياحية دون معوقات".

وأوضح رئيس المدينة، أن محافظة جنوب سيناء تشهد اليوم طقسًا شديد الحرارة رطبًا نهارًا، مائلًا للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، مع غيوم جزئية على مختلف المدن، وارتفاع نسبة الرطوبة لتصل ذروتها إلى 65%، ونشاط للرياح المثيرة للرمال الخفيفة بسرعة تتجاوز 36 كيلومترًا في الساعة.

وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار رعدية، حيث وجه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، ومراجعة مجاري السيول والسدود والبحيرات للتأكد من تطهيرها، إضافة إلى جاهزية المعدات ووحدات الطوارئ على مدار الساعة.

وسجلت درجات الحرارة اليوم تفاوتًا بين مدن المحافظة؛ فبلغت العظمى في طور سيناء 40 والصغرى 29، وفي رأس سدر العظمى 41 والصغرى 28، وفي طابا العظمى 39 والصغرى 28، بينما سجلت سانت كاترين أجواء معتدلة نسبيًا بلغت العظمى فيها 36 والصغرى 18، في حين جاءت شرم الشيخ الأعلى حرارة بـ45 للعظمى و34 للصغرى.