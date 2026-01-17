إعلان

"ماسكلها العصاية".. قرار عاجل بشأن طالب هدد معلمته في امتحانات بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

12:19 م 17/01/2026

الطالب المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، فصل طالب لمدة عام دراسي كامل بعد تهديده معلمته رافعًا عصا بيده داخل لجنة امتحانات بمدرسة مسطرد الثانوية الزراعية - نظام 3–5 سنوات، بلجنة فرعية رقم 16، يوم 15 يناير 2026، أثناء الفترة الأولى لمادة الرياضيات.

وأوضح "عبده" أن المعلمة، المتخصصة في الزراعة – قسم الألبان، كانت تقوم بمراجعة أوراق الإجابة قبل تسليمها للكنترول، حين وقعت الواقعة، مؤكدًا أن المديرية التعليمية شكلت لجنة للتحقيق وفحص الحادث بالكامل.

وأضاف وكيل الوزارة أن لجنة الحماية المدرسية اتخذت قرار الفصل تنفيذًا لتعليمات الوزارة بعدم التهاون مع أي مخالفات داخل لجان الامتحانات، مشددًا على متابعة سير الامتحانات لضمان سلامة المعلمين والطلاب، ومؤكدًا أن أي تجاوزات مماثلة ستتعامل معها المديرية بحزم وفق اللوائح القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى عبده وزارة التربية والتعليم امتحانات الشهادة الأعدادية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من هو القارئ المغربي عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج "دولة التلاوة"؟
مصراوى TV

من هو القارئ المغربي عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج "دولة التلاوة"؟
عمرو دياب يشعل شتاء 2026 .. 14 صورة ترصد أجواء حفله بالمنارة
زووم

عمرو دياب يشعل شتاء 2026 .. 14 صورة ترصد أجواء حفله بالمنارة

‬هل عرف الفراعنة الكهرباء؟.. جدارية غامضة تُثير التساؤل بمعبد دندرة بقنا
أخبار المحافظات

‬هل عرف الفراعنة الكهرباء؟.. جدارية غامضة تُثير التساؤل بمعبد دندرة بقنا
"لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا".. طريقة ضبط القناة الجزائرية الأرضية
رياضة عربية وعالمية

"لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا".. طريقة ضبط القناة الجزائرية الأرضية
مخالفات مرورية.. "إعلام الوزراء" يكشف حقيقة الرسائل الاحتيالية المنسوبة
أخبار مصر

مخالفات مرورية.. "إعلام الوزراء" يكشف حقيقة الرسائل الاحتيالية المنسوبة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا