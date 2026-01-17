القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، فصل طالب لمدة عام دراسي كامل بعد تهديده معلمته رافعًا عصا بيده داخل لجنة امتحانات بمدرسة مسطرد الثانوية الزراعية - نظام 3–5 سنوات، بلجنة فرعية رقم 16، يوم 15 يناير 2026، أثناء الفترة الأولى لمادة الرياضيات.

وأوضح "عبده" أن المعلمة، المتخصصة في الزراعة – قسم الألبان، كانت تقوم بمراجعة أوراق الإجابة قبل تسليمها للكنترول، حين وقعت الواقعة، مؤكدًا أن المديرية التعليمية شكلت لجنة للتحقيق وفحص الحادث بالكامل.

وأضاف وكيل الوزارة أن لجنة الحماية المدرسية اتخذت قرار الفصل تنفيذًا لتعليمات الوزارة بعدم التهاون مع أي مخالفات داخل لجان الامتحانات، مشددًا على متابعة سير الامتحانات لضمان سلامة المعلمين والطلاب، ومؤكدًا أن أي تجاوزات مماثلة ستتعامل معها المديرية بحزم وفق اللوائح القانونية.