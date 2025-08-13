البحيرة - أحمد نصرة:

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف داود رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حنا بسطوروس سيداروس وحسن دويدار، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب، إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل، استجابة لطلبات الدفاع.

وتضمنت الطلبات استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، والحصول على إفادة من مستشفى رشيد العام عن وقت وصول المجني عليه، وسماع أقوال أحمد الديباني مرافق المجني عليه وقت الواقعة، بالإضافة إلى إفادة من أحد المستشفيات الخاصة برشيد بشأن دخول المجني عليه من عدمه.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، للمتهمين "فارس .ع"، طالب، مقيم بالإسكندرية، و"سيف الدين.ج"، طالب، مقيم بمركز رشيد، تهمة قتل أحمد محمود المسلماني عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، يوم 6 يونيو الماضي، بمركز رشيد.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أعدا سلاحًا أبيض "مطواة"، وتوجها لمكان تواجد المجني عليه، حيث ترصد له المتهم الثاني، فيما كمن له المتهم الأول، واستدرجه خارج سيارته، وانهالا عليه بالسلاح الأبيض محدثين إصابته التي أودت بحياته، وفق تقرير الطب الشرعي.

كما شرعا في قتل أحمد السيد الديباني أثناء محاولته الدفاع عن المجني عليه، بتسديد طعنات له، إلا أن الأهالي تمكنوا من إبعاد المتهمين، فيما أسعف المصاب ونجا من الموت.

