"صفوا دمه".. اعتداء مروع على تاجر ذهب وسط المارة في البحيرة



البحيرة - أحمد نصرة:

تعرض تاجر ذهب بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، أحمد المسلماني، لاعتداء عنيف بسلاح أبيض من قبل شخصين، أحدهما كان يعمل لديه سابقًا، بسبب خلافات سابقة بينهما.

تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا بإصابة أحمد المسلماني بجروح بالغة وقطع في أوردة حرجة بالقرب من القلب، مما أدخله في غيبوبة داخل غرفة العناية المركزة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتمكنت من القبض على المتهمين، الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر رسمي. وتواصل الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

قالت زوجة المجني عليه على حسابها في فيسبوك إن زوجها تعرض لهجوم وحشي أسفر عن جروح غائرة وكسر في الأنف وجرح في الوجه والرقبة والرأس، مطالبة بالقصاص العادل، وأكدت أنها لن تتراجع عن حق زوجها حتى يحصل الجناة على أقصى عقوبة.

أضاف أحد أصدقاء الضحية أن أحمد المسلماني كان معروفًا بالأمانة وحسن السمعة في منطقته، وأن الاعتداء لم يكن مجرد مشاجرة بل جريمة شروع في قتل مع سبق الإصرار، وتم توثيق الحادث بمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل.