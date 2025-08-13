محافظ الأقصر يكرم وكيل وزارة التضامن بعد إنهاء مهام عمله بالمحافظة

الأقصر - محمد محروس:

كرم المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، محمد حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي السابق، بعد إنهاء مهام عمله بالمحافظة وتكليفه للعمل وكيلاً لمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر.

وأشاد محافظ الأقصر بجهود حسين خلال فترة عمله بالأقصر، والتي شهدت تطويراً كبيراً في المديرية، متمنياً له التوفيق في موقعه الجديد.

وشغل محمد حسين عدة مناصب بمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، منها مدير إدارة التخطيط والمكتب الفني، ثم وكيلاً للمديرية لمدة 3 سنوات، ومديراً لها لمدة 4 سنوات، نفذ خلالها مشروعات بارزة، منها ، التحول لاستخدام الطاقة الشمسية وتطبيق إجراءات الحماية المدنية بالكامل، وإنشاء وتطوير 22 وحدة اجتماعية، ومبانٍ جديدة بإسنا وأرمنت، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بالتعاون مع مؤسسات كبرى، دعم الجمعيات الأهلية بمشروعات كبرى في مجالات التمكين الاقتصادي، وحماية البيئة، والتدريب، بالتعاون مع منظمات محلية ودولية.

وأكد حسين اعتزازه بخدمة أهالي الأقصر، معبراً عن سعادته بتكليفه بقيادة مديرية التضامن بالبحر الأحمر.