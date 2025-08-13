الجو حر نار والشوارع خالية.. الحرارة تصل 50 درجة بهذه المحافظة

أسوان – إيهاب عمران:

شهدت محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، موجة من الطقس الحار، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى إلى 49 درجة، ونسبة الرطوبة مرتفعة، ما أدى إلى خلو الشوارع من المارة، كما خلت الحدائق والمتنزهات والأندية تماما من الرواد.

ورغم الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة إلا أن أسوان شهدت توافد السياح للاستمتاع بمعالمها الأثرية والسياحية وللتغلب على حرارة الجو تقوم معظم شركات السياحة بتنظيم مواعيد الزيارات فى الصباح الباكر قبل ارتفاع درجات الحرارة أو فى الفترة المسائية فى المزارات التى تعمل مساء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة يصل في بعض المناطق إلى نحو 50 درجة مئوية، خاصة بجنوب البلاد، وسط أجواء لاهبة في ساعات النهار وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة المحسوسة بفعل الرطوبة، مع استمرار التحذيرات للمواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، مؤكدة أن ذروتها ستكون اليوم الأربعاء وغدًا الخميس.

وينصح الأطباء بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب كميات كبيرة من المياه والعصائر، لتعويض ما يفقده الجسم من المياه بسبب العرق، كما ينصح بارتداء الملابس القطنية البيضاء والتي تعكس أشعة الشمس.