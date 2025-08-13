الشرقية - ياسمين عزت:

داهمت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة بلبيس، بقيادة الرائد إبراهيم عبد الغني، منزل "عبد الرحمن" الشاب الذي انتحل صفة فتاة تدعى "ياسمين" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال التفتيش، عثرت القوة على أدلة دامغة تؤكد احتياله، فقد وجدت ملابس نسائية، ومساحيق تجميل، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر كان يستخدمه لتنفيذ أعماله غير المشروعة.

جاءت المداهمة استجابة للبلاغات الواردة إلى وزارة الداخلية ضد صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى أثناء قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع، وعقب تقنين الإجراءات أمكن لرجال الأمن تحديد وضبط القائم على الصفحة (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) وحررت الأجهزة المعنية المحضر رقم 19413 لسنة 2025..

كشفت التحقيقات أن "عبد الرحمن" لم يكتفِ بشخصية "ياسمين" لجذب الرجال، بل كان يدير حسابًا آخر باسم "بودي بركات"، لاستهداف الرجال من ذوي الميول المثلية.

واعترف الشاب أمام جهات التحقيق في النيابة الكلية بالزقازيق، بأنه بدأ هذه الألاعيب منذ عامين، معتمدًا على برامج الذكاء الاصطناعي لتحويل ملامحه إلى صورة "ياسمين"، مما كان يدر عليه أموالاً طائلة.

ووفقًا لمصدر أمني، فإن الشاب كان يعيش في ظل تفكك أسري، حيث انفصل والداه، وكان يستغل منزل والده لممارسة هذه الأفعال المنافية للآداب.

اقرأ أيضًا:

عالم "ياسمين" السري.. تفاصيل مثيرة حول "شاب بلبيس" المنتحل صفة أنثى على "تيك توك"

قناع "ياسمين".. قصة شاب من بلبيس خدع 90 ألف متابع بالذكاء الاصطناعي