محافظ أسيوط يوجه بعلاج رضيعة تعاني من انتفاخ بالشريان على نفقة الدولة - صور

12:33 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
أسيوط ـ محمود عجمي:

في استجابة إنسانية عاجلة، وجّه اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بعلاج طفلة رضيعة تعاني من انتفاخ بالشريان في ذراعها الأيمن، على نفقة الدولة، دون تحميل أسرتها أي أعباء مالية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة الفورية لاحتياجاتهم، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ، حيث استوقفه أحد المواطنين من الأسر غير القادرة، طالبًا المساعدة في علاج طفلته التي تحتاج إلى تدخل جراحي دقيق لاستئصال وتصحيح مسار الشريان، وفقًا للتقارير الطبية المعتمدة. وعلى الفور، أصدر المحافظ تعليماته بنقل الطفلة إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة لتلقي العلاج اللازم، متكفلًا بكافة مصاريف الكشف والجراحة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتقديم الدعم والرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تضع البعد الإنساني على رأس أولوياتها، إلى جانب العمل على تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

محافظ أسيوط علاج رضيعة نتفاخ بالشريان العلاج على نفقة الدولة
