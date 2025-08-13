إعلان

العناية الإلهية تنقذ شاب انهار عليه بئر بعمق 10 متر شمال قنا

02:16 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025

الحماية المدنية- أرشيفية

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أنقذت قوات الحماية المدنية شاب انهار عليه بئر 10 مترًا تقريبًا داخل مزرعة في قرية العركي، مركز فرشوط شمالي محافظة قنا.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية شمال قنا، يفيد بانهيار بئر على شاب داخل مزرعة في قرية العركي مركز فرشوط.

انتقل رجال الدفاع المدني إلى مكان الواقعة، ونجحوا في إنقاذ "م. أ"، 40 عامًا، من قرية أولاد نجم في نجع حمادي، انهار عليها 10 مترا خلال الحفر داخل مزرعة في قرية العركي مركز فرشوط.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

