جامعة سوهاج تكافئ 43 من نوابغها بتعيينهم معيدين

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن قرار طال انتظاره بتكليف 43 من خريجيها المتفوقين للعمل كمعيدين في أربع من كلياتها الرئيسية.

ووصف "النعماني" هذا التعيين بأنه تتويج مستحق لرحلة من الجد والاجتهاد، ويمثل انطلاقة حقيقية لمستقبل أكاديمي واعد لهؤلاء الشباب المتميز.

كلية الآداب: (21 معيدًا ومعيدة)

وحصلت كلية الآداب على النصيب الأكبر من التعيينات، وشملت القائمة كلاً من: فاتن الصافي، كنوز السيد، صبري رشوان، هدى حسن، يوسف خلف، روان أسامة، رحاب حسن، أبو بكر مهران، أسامة عمر، ميرنا أمين، منار حمادة، خلود محمود، محمد محمود، سهى طارق، ناريمان يسري، رحمة صلاح، عمرو عصام، أحمد محمد عاطف، أسماء محمود، عبدالكريم محمد، وصابرين العارف.

كلية الزراعة: (10 معيدين)

ضمت قائمة المعيدين الجدد في كلية الزراعة كلاً من: فريالة محمد فرغلي، نورهان محمد جلال، حسام الصادق، أسامة عبدالمحسن، نورهان أبو الحمد، رؤى رفعت، كاترين جوزيف، سارة أيمن، رباب الأمير، وآية التايب أبو حمادي.

كلية الحقوق: (6 معيدين)

تم تكليف ستة معيدين جدد في كلية الحقوق، وهم: خالد علام صادق، حمزة محمد حسن، أحمد عبد البر، أيمن شحات يوسف، أسماء عبد الرحمن محمد، ودعاء حسين محمد.

كلية التجارة: (6 معيدين)

شملت التعيينات الجديدة في كلية التجارة كلاً من: إسلام محمد، يوسف حافظ، هند أشرف، نانسي عاشق النبي عبدالمعز، ثريا أحمد، وريهام ماهر صادق.