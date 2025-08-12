فيديو الاعتداء حسمها.. السجن 5 سنوات للمتهمين بسحل "سيدة الدقهلية"

الدقهلية - رامي محمود:

أسدلت محكمة جنح ثان المنصورة، اليوم الثلاثاء، الستار على قضية الاعتداء الشهيرة على سيدة وابنتيها بمدخل عقار في الدقهلية، وقضت بالحبس 5 سنوات للمتهمين.

جاء الحكم الحاسم بعد تقديم مقطع فيديو يوثق لحظة الاعتداء التي اندلعت شرارتها بسبب خلاف حول قيمة الإيجار وعداد كهرباء.

فيديو الاعتداء يحسم القضية

شهدت جلسة النطق بالحكم حضور المتهمين محبوسين، بعد أن طالب محامي الضحايا بتوقيع أقصى عقوبة، مستندًا إلى مقطع الفيديو الذي أظهر بوضوح واقعة سحل السيدة سهير عبد الشهيد ونجلتيها على يد المتهمين بمدخل العقار.

وكانت السيدة قد حررت محضرًا اتهمت فيه أبناء المستأجر بالتربص بها ومحاولة قتلها.

شرارة الخلاف: عداد كهرباء وإيجار متأخر

بدأ النزاع عندما قامت مالكة العقار بتغيير عداد الكهرباء الخاص بالشقة المستأجرة إلى عداد مسبق الدفع، ليرفض المستأجر بعدها سداد الإيجار لمدة 4 أشهر.

دفع هذا الأمر السيدة لرفع دعوى قضائية بالطرد، ليتطور الخلاف من نزاع قانوني إلى تهديدات مباشرة ثم اعتداء جسدي، خاصة وأن أبناء السيدة يقيمون خارج البلاد.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بعد تداول مقطع الفيديو، وعرضهما على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في القضية رقم 6958 لسنة 2024 جنح ثان المنصورة.