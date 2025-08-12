تعليم جنوب سيناء يحصل على 6 مراكز في مسابقات التنمية المستدامة

جنوب سيناء - رضا السيد:

حصلت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء على 6 مراكز على مستوى الجمهورية فى المسابقات المختلفة لإدارة التنمية المستدامة "التربية السكانية سابقا'.

وقال عادل عنلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن مدرسة بدر الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الأبحاث للمرحلة الإبتدائية، وفى مسابقة رواد الاستدامة حصلت المدرسة الروسية المصرية التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية على المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وتابع : كما حصلت مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية بشرم الشيخ على المركز الخامس جمهوريا فى مسابقة سفراء الاستدامة، وحصدت نفس المدرسة على المركز السادس على مستوى الجمهورية فى مسابقة المبادرة المستدامة.

أوضح أنه في مسابقة المدرسة الخضراء حصدت مدرسة جيل اكتوبر الثانوية بشرم الشيخ المركز التاسع جمهوريا، كما حصلت مدرسة شرم الشيخ الرسمية على المركز العاشر فى مسابقة المشروع البيئى.

وقدم وكيل الوزارة، التهانى لفريق عمل إدارة التنمية المستدامة بديوان المديرية وبإدارتى شرم الشيخ وطور سيناء، للحصول على هذه المراكز، كما قدم الشكر الطلاب وفريق الإشراف بالمدارس للحصول على هذه المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية .

وأضافت عبير الطباخ، مدير إدارة التنمية المستدامة بديوان المديرية، أن هذه المراكز لم تأتى من فراغ بل من خلال العمل بروح الفريق، موجهة الشكر لمدير المديرية على دعمه المستمر للأنشطة.

وأشارت إلى أن حصول إدارة شرم الشيخ على 5 مراكز جمهوريا دليل على التميز.